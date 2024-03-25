دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 24-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 01:10 استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع (مقر قيادة الدفاع ‏الجوي والصاروخي) حيث كانت تتدرب قوة من لواء غولاني بعد عودتها من قطاع غزة، وذلك بأكثر ‏من ستين صاروخ كاتيوشا، كردٍ على قصف ‏أحد الأماكن في مدينة بعلبك.

2- الساعة 16:00 استهداف قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل ‏وجريح.‏

3- الساعة 17:20 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو الاسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

4- الساعة 17:30 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:20 استهداف مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 11:10 استهداف موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:50 استهداف تجهيزات تجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 21:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار