بالفيديو | كتيبة طوباس تنشر مشاهد لتفجير سيارة مفخخة بجرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 13:24

بالفيديو | كتيبة طوباس تنشر مشاهد لتفجير سيارة مفخخة بجرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال

منذ 12 mins 24 March، 2024
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تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

نشرت كتيبة طوباس  مشاهد لتفجير سيارة مفخخة بجرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال.

المصدر: وكالة شهاب

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