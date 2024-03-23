المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال “الإسرائيلي” للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام – موقع قناة المنار – لبنان
المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال “الإسرائيلي” للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام