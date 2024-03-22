خرجت في العاصمة اليمنية صنعاء وعموم المحافظات، اليوم الجمعة، حشود مليونية في مسيرات نصرة غزة تحت شعار (عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم).

وفي الجمعة الثانية من شهر رمضان، خرجت المسيرات الجماهيرية المليونية تلبية لدعوة قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ونصرة للشعب الفلسطيني في العاصمة صنعاء وعشرات الساحات في 15 محافظة نصرة للشعب الفلسطيني، في المدن والمديريات، حتى في المناطق الريفية على الرغم من الحر والعطش ووعورة الطرق وتكاليف المواصلات.

وفي دعوته الأسبوعية أكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن الخروج الشعبي الواسع جزء من الجهاد، مشددا على أهمية أن يكون إلى جانب العمليات العسكرية اليمنية، تحرك شعبي، وفي مواساة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الموقف الشعبي والأنشطة الشعبية ذات أهمية كبيرة جدا مع المواقف العسكرية وغيرها.

ففي العاصمة صنعاء خرج الطوفان البشري المليوني الأضخم على مستوى اليمن وجميع الدول في العالم تحت شعار “عملياتنا مستمرة.. أوقفوا عدوانكم”في المسيرة المركزية.

وفي صعدة خرجت المسيرات في جميع مناطق المحافظة الحدودية في، 16 ساحة بمدينة صعدة، وساحة الشهيد القائد، وشعارة، وبني صيّاح، والحِجْلَة برازح، وآل سالم ، ومركز مديرية كتاف، والجَرَشة بغمر، وقطابر، وبني بحر، وذويب ، وربوع الحدود ، وغافرة ، وشدا، ومنبه عصر اليوم.

وفي محافظة الحديدة الساحلية فقد خرجت المسيرات في شارع الميناء لمديريات المدينة، وبيت الفقيه وزبيد وجبل راس للمديريات الجنوبية، والزيدية ومفرق الزهرة والكدن والصليف للمديريات الشمالية، ومدينة باجل للمديريات الشرقية.

وفي أكثر من 19 ساحة خرجت مسيرات الغضب الداعمة للشعب الفلسطيني في محافظة عمران بساحات شارع الشهيد الصماد بالمدينة، وخمر، والسّكيبات، وصوير، وخارف، والسود، وظليمة، والسودة، وحوث، والمدان، والهجَر، والقابعي، بشهارة، وبكيل السواد، والعمشية ،ومركز المديرية بسفيان، وثلاء، وريدة ، وحبابة، ومسوَر”.

وخرج أبناء محافظة البيضاء في مسيرات نصرة غزة في ساحة مدينة رداع، وساحتي السوق بالبيضاء، والسوادية، ومراكز بقية مديرياتها العشرين. وشهدت ساحات بلاد الطعام، والجبين، وكسمة، ومزهر والسلفية والجعفرية، ومختلف الساحات، في محافظة ريمة خروجا شعبيا كبيرا نصرة لغزة.

وفي محافظة لحج، خرجت المسيرات خط كرش جوار الجمارك. وفي محافظة تعز خرجت المسيرات الشعبية الكبرى في ساحة الرسول الأعظم في الجند ، وساحة الكمب بمقبنة.

وفي محافظة الجوف، احتضنت 11 ساحة خروجا شعبيا حاشدا في الحزم، والمتون، والمراشي، والعنان، ورجوزة، والمطمة، وخب الشعف، والزاهر، والحميدات، والغيل، والمصلوب، ورحوب.

وفي محافظة حجة الحدودية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة خرجت مسيرات النصرة لفلسطين في ساحة حورة بالمدينة، وساحات عبس، والمحابشة، ومستبأ، ومراكز بقية مديريات المحافظة الـ31.

أما محافظة المحويت، فشهدت مسيرات جماهيرية حاشدة في ساحات المدينة، ومراكز مديرياتها التسع. وفي محافظة ذمار، خرجت المسيرات في ساحة مكتب الصحة بالمدينة، وساحات ضوران، ووصابين العالي والسافل، وعتمة، وجبل الشرق”.

وفي محافظة إب، شملت المسيرات ساحات الرسول الأعظم بالمدينة، ومدينة العدين، ومدينة يريم. بدورهم خرج أبناء محافظة مأرب ذات الطبيعة الصحراوية والأجواء الحارة في مسيرات ضمت ساحات الجوبة، وصرواح، ومجزر، وحريب القراميش، وبدبدة، وقانية.

في حافظة الضالع، خرجت مسيرات حاشدة نصرة لفلسطين في شارع عامر بمدينة دمت، وساحات سوقي الطاحون بالحشاء، وقرين الفهد بقعطبة، ومدينة جُبَنْ.

المصدر: المسيرة نت