زفت سرايا القدس -كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد العام لسرايا القدس في الضفة الغربية و قائد كتيبة جنين و محمد مأمون حواشين المسؤول عن عدة عمليات عسكرية ألحقت القتلى و الجرحى في صفوف العدو .

وجاء في بيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس – كتيبة جنين

يا جماهير شعبنا البطل.. يا أبناء مدينة جنين ومخيمها الصامد:

بكل آيات الايمان بالله عز وجل، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله و فرجه، و بشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين و الوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم و جهادهم و حياتهم و مماتهم لله رب العالمين.

تزف لكم سرايا القدس -كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لشعبنا العظيم وللأمة أجمع:

القائد العام لسرايا القدس في الضفة الغربية و قائد كتيبة جنين و المسؤول عن عدة عمليات عسكرية ألحقت القتلى و الجرحى في صفوف العدو .

الشهيد القائد المجاهد : محمد مأمون حواشين ( ابو شادي ).

و الذي ارتقى إلى العلى متأثرا بإصابته بعد تعرضه لعملية اغتيال جبانه بقصف مركبته هو و رفاق دربه الشهيد احمد بركات و الشهيد محمد الفايد و الشهيد محمود رحال .

فقد كان شهيدنا القائد من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجزاه الله خير جزاء .

فقد كنت نعم القائد ونعم المجاهد ومثالا يحتذى به بالشجاعة و الاقدام .

وليعلم العدو أن اغتياله لقادتنا لا يزيدنا ئلا إصرار و عزيمه في الثبات على هذه الطريق،

فلقد أعددنا لكم بإذن الله ما يسوء وجوهكم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد جهاد نصر او استشهاد

سرايا القدس – كتيبة جنين