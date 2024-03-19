العناوين

البناء

– بوتين: الناتو في أوكرانيا ونحن عشية حرب عالميّة… التفاوض مع غير زيلنسكي

– بايدن ونتنياهو وربط نزاع: منح مفاوضات الدوحة فرصة وتجميد عملية رفح

– اقتحام الشفاء لاغتيال المبحوح ومحاولة اعتداء على صباحي بعد تظاهرة مع غزة

– قوات الاحتلال تقتحم مجمع الشفاء وتحاصر أكثر من 30 ألف نازح

– فوز قياسي لبوتين ورسائل تهنئة من الحلفاء

الأخبار

– غزة: العدو يحارب عودة الحياة

– حراك «الخماسية»: إثبات وجود قبل الدخول في عطلة جديدة

– وزارة الخزانة الأميركية تبحث عن «الكاش»: إعادة إحياء سارقي الودائع!

الجمهورية

– الموفدون يؤكّدون: الهدنة ستشمل لبنان

– حراك «الخماسية»: لرئيس قبل غزة

– توزيع أدوار بين «الخماسية» و«الاعتدال»؟

– صفقة القرن عائدة بعد اجتياح غزة

– رفح وبيروت تنتظران لحظات حرجة

اللواء

– «الخماسية» لا تعمل في الوقت الضائع: غطاء عربي – دولي لإنجاز الاستحقاق

– بري لتكرار اللقاءات والراعي لفتح المجلس.. وتصحيح مرسوم الزيادات أمام مجلس الوزراء اليوم

– نتنياهو يخادع بايدن: المضي بالتدمير وتقليص صلاحيات الوفد المفاوض

– استشهاد عشرات المرضى بانقضاض مباغت على “الشفاء”.. ووفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث الهجوم على رفح

الديار

– جبهة الجنوب تترقب «عض الأصابع» في الدوحة… وجيش الاحتلال في محنة

– سفراء «الخماسيّة» يُروّجون لمرونة وهميّة: تهيئة الأرضيّة لما بعد الحرب!

– «بضاعة» باسيل كاسدة مسيحياً… برودة في بكركي… وسلبيّة «قواتيّة» ــ «كتائبيّة»

– بوريل: “إسرائيل” حولت غزة إلى مقبرة مفتوحة

النهار

– الراعي لـ”الخمسة”: الدستور ولا تكريس لأعراف

– واشنطن تعلن مقتل الرجل الثاني في القسام

– هل نحن امام حرب استنزاف طويلة؟

– “إسرائيل” تطلب من محكمة العدل عدم إصدار أوامر جديدة حول غزة

– بوتين يحتفل بفوزه في الساحة الحمراء

الأسرار

البناء

كواليس: قال مصدر دبلوماسي على صلة بمفاوضات الدوحة أن السقف المرتفع لكلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتسبّب بفشل المفاوضات، لأنه لا يتحمل مسؤولية الفشل في مناخات داخلية ودولية ليست لصالحه. وتوقع المصدر تراجع نتنياهو عن معركة رفح وعن الحديث عن حرب على لبنان لامتصاص النقمة التي تتسبب بها مواقفه، وقيامه بتسهيل إدخال المساعدات الى غزة وتمديد وجود وفده المفاوض في الدوحة حتى لو لم يكن في الأفق فرصة اتفاق على الأقل حتى نهاية رمضان.

اللواء

– همس: أبدى نائب بقاعي تخوفه من قرار وزير الطاقة استرداد امتياز كهرباء زحلة وجود صفقة جديدة لمصلحة فريق الوزير المعني!

– غمز: تساءل قطب سياسي مخضرم عن الجهة التي تقف وراء الحملة الصحفية التي استهدفت مرشحاً رئاسياً في يومين متتاليين، وفي صحيفتين الأولى محسوبة على المعارضة، والثانية على الممانعة!

– لغز: سفير عربي عضو في الخماسية غادر مناسبة اجتماعية فور دخول زميله في الخماسية القاعة، مكتفياً بإلقاء تحية سريعة وترك المكان!

الجمهورية:

– أشاد مرجع روحي مسيحي خلال لقاء ديبلوماسي، برئيس تيار. وقال انّه ابن عائلة مارونية كريمة. وأكّد أنّه سيكون أول من يهنئه إذا فاز برئاسة الجمهورية. وذلك في سياق تأكيده أنّه لا يعارض ترشيح فرنجية ولا أي مرشح للرئاسة.

– استبعد سفير عربي أن تؤدي نهاية الحرب إلى إرساء السلام في الشرق الأوسط.

– يصرّ سياسي مخضرم على أن استحقاقاً كبيراً سيرى النور خلال شهر حزيران، فيما يرى مسؤول كبير أن الاستحقاق قد يتم ّ قبل ذلك.

النهار

– أدى دخول وزير الاقتصاد مع مرافقين معززين بكل أنواع الأسلحة وملثمين على بائع خضار متقدم في العمر إلى وقوعه أرضا ظنًا منه أنها عصابة إذ لم يتعرف إلى الوزير.

– تأخر عدد كبير من ذوي التلامذة عن اللحاق بأولادهم أمس لدى خروجهم من المدارس في بعبدا بعدما تم اقفال الطرقات وتحويل السير وتأخير

المواطنين لتسهيل وصول مسؤول أمني الى صالة إحدى الكنائس لتقديم واجب العزاء.

– يردد مرجع سياسي في مجالسه استحالة انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء الحرب، ويؤكد أن كل ما يجري هو وقت ضائع والآتي أعظم.

– يلاحظ أن بعض قوى الممانعة قلصت إفطاراتها على نحو لافت لظروف واعتبارات أمنية ربطًا بحرب غزة والجنوب.

المصدر: صحف