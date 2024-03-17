دخلت الانتخابات الرئاسية الروسية يومها الـ3 والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية الروسية، مع الأخذ في الاعتبار التصويت الإلكتروني عن بعد، بلغت 70.81% حتى الساعة 15:45 بتوقيت موسكو.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية، في اليوم الثالث والأخير، بلغت حتى الساعة 15:25 بتوقيت موسكو 69.13%.

وكانت أعلنت اللجنة أن بيانات الساعة 12:52 بتوقيت موسكو تظهر تخطي نسبة التصويت في البلاد الـ65%.