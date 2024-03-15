تشهد روسيا الانتخابات الرئاسية الـ8 منذ تفكك الاتحاد السوفيتي ويتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مستقلاً، و3 مرشحين حزبيين هم ليونيد سلوتسكي ونيكولاي خاريتونوف وفلاديسلاف دافانكوف. وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في الشرق الأقصى الروسي في تمام الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأ التصويت في شبه جزيرة كامتشاتكا، كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريات ألتاي وتوفا وأودمورتيا، وفي مقاطعات آستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ الرئيس فلاديمير بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات، وأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70%.

كما تشير الإستطلاعات إلى أنّ المرشحين نيكولاي خاريتونوف عن الحزب الشيوعي الروسي سيحظى بتأييد 6%، وفلاديسلاف دافانكوف عن حزب “الناس الجدد” على 6%، وليونيد سلوتسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي 5%.

في السياق، أعلنت رئيسة لجنة الإنتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا، صباح اليوم، أنّ جميع مراكز الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية الروسية، افتُتحت كالمعتاد عند الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضحت كيريلوفا أنّ “كلّ أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، والجميع يتمتع بمزاج احتفالي، وننتظر الناخبين في مراكز الإقتراع، ونحن جاهزون لتقديم كل ما يلزمهم”.

وأشارت رئيسة الللجنة إلى أنّه “وبعد حوالي 15 دقيقة من فتح أبواب الإقتراع، صوّت أكثر من 40 ألفًا من سكان موسكو عبر خدمة التصويت الإلكتروني”.

بوتين يدعو الروس إلى التصويت للتعبير عن وطنيتهم وتحديد مصير بلادهم

وسبق أن أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ “مصير روسيا لا يحدده إلا أبناؤها”، داعيًا جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الإنتخابات الرئاسية المقررة من 15 حتى 17 آذار/مارس الجاري للتعبير عن وطنيتهم.

وفي خطاب إلى الشعب الروسي قبيل إنطلاق الإنتخابات الرئاسية، شدد بوتين على “ضرورة تأكيد الشعب وحدته وتصميمه على المضي قدمًا، إذ أن كلّ صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية، لذا أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت خلال الأيام المقبلة”.

وقال بوتين إنّ “مراكز الإقتراع ستكون مفتوحة في كلّ مدينة وبلدة وقرية”، لافتًا إلى أنّ مواطني البلاد لا يتعيّن عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا لأنّ الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل.

المصدر: روسيا اليوم+وكالات