حصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 87 % من الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، بحسب استطلاع لمعهد “فتسيوم” الرسمي اعلن التلفزيون العام نتائجه. وافادت اللجنة الانتخابية الروسية أن بوتين حصل على 87,97 في المئة من الاصوات بعد فرز 24 في المئة من مكاتب الاقتراع.

وأغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وصلت رحلة الانتخابات الروسية إلى محطتها الأخيرة بحلول الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد، وأغلقت مراكز الاقتراع في عموم الدولة باستثناء مقاطعة كالينينغراد، وبدأت مرحلة فرز الأصوات.

وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

وأعلنت لجنة انتخابات مدينة موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، فاز بوتين بنسبة 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وفي مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي مقاطعة سيفاستوبول حصد فلاديمير بوتين 90.9% من الأصوات بعد معالجة 1.06% من الأصوات، وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي مقاطعة بريانسك حصد بوتين 89.04% من الأصوات بعد معالجة 2.94% من الأصوات، وفي مقاطعة كورسك حصد الرئيس الحالي للبلاد 93.21% من الأصوات بعد معالجة 4.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وفي مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وحصل بوتين على 94.28% من الأصوات بعد معالجة 0.41% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في موردوفيا، ويحصد نحو 84% في إقليم إيركوتسك بعد معالجة 94.6% من الأصوات، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية.

وحصد 86.45% من الأصوات بعد معالجة أكثر من 90.21% من الأصوات في جمهورية ألتاي، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 74.22% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في ياقوتيا بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وبعد معالجة 30.08% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.68% يليه نيكولاي خاريتونوف، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في مقاطعة خاباروفسك بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

كما أشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التصويت في الانتخابات الرئاسية في القوات المسلحة الروسية، بنسبة مشاركة بلغت 99.8%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.

المصدر: موقع روسيا اليوم