فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية جديدة .. هذا ما بينه حصول بوتين على اكثر من 87% من اصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدى ثلاثة ايام .

بعد فرز 100% من الأصوات تصدر فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وفي أول خطاب له بعد الفوز انتقد بوتين أميركا والغرب واعدا شعبه بالكثير من المهام وبأنه لن يسمح لخصوم روسيا بترهيبها.

وقال: بغض النظر عن مدى رغبتهم في ترهيبنا وقمع إرادتنا ووعينا لم ينجح أحد إطلاقاً في أي شيء كهذا تاريخيا. ولن ينجح في المستقبل. لا ديمقراطية في الغرب بما في ذلك أميركا التي تعد الداعم الأول لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وحول الحرب في اوكرانيا جدد بوتين التأكيد على ان موسكو ستحقق اهدافها مرحبا بالوقت ذاته بالمبادرة الفرنسية لوقف إطلاق النار .

فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة وباحتضان شعبي كبير كان محل ترحيب العديد من رؤساء العالم وفي مقدمهم الصين وايران وسوريا وفنزويلا وكوريا الشمالية ومعظم الدول العربية والافريقية.

في المقابل رأى خصوم روسيا من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وبعض الدول الغربية ان الانتخابات الرئاسية الروسية لم تكن على قدر من الديمقراطية .

نسب التصويت لبوتين في الكيانات الروسية:

تصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.

وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:

موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

سانت بطرسبرغ بنسبة 81.65% من الأصوات.

مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.

مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.

مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.

مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.

جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.

جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.

جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.

مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.

إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.

مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.

جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.

مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.

دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات

مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.

مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.

مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.

مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.

مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.

جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.

مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.