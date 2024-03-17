قوات الاحتلال تعتقل الطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2024 - 05:16

قوات الاحتلال تعتقل الطبيب مؤمن مسك نجل الشهيد رائد مسك عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل

منذ 21 mins 17 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة