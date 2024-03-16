أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 910 عسكريين وإسقاط 108 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أشارت الوزارة إلى أنَّه “على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين معاديين وبلغت خسائر العدو 50 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية”.

وأضاف: “جرى صد محاولة تسلُّل مجموعات تخريبية أوكرانية من محيط بلدة بوبوفكا بمقاطعة سومي، ونحو بلدتي سبوداريوشينو وكوزينكا بمقاطعة بيلغورود حيث بلغت خسائر العدو 30 عسكريًا و3 دبابات، وعربات وآليات عسكرية”.

أما على محور دونيتسك، فقالت: “بلغت خسائر العدو 260 عسكريًا و3 دبابات وغيرها من الآليات العسكرية والمدافع الغربية وتم تدمير 4 مستودعات للذخيرة”.

وتابعت: “على محور أفدييفكا في دونيتسك تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 3 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 400 عسكري ومدرعات وناقلتي جنود ومعدات وأسلحة ومدافع غربية”.

وأكَّدت أنَّه “على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجوما معاديا وتم القضاء على 130 عسكريا وتدمير معدات ومدافع للعدو ومحطة رادار Bukovel-AD”، لافتًا إلى أنَّه “على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريًا”.

وأضافت: “دمرت قواتنا ورشا لتجميع المسيرات في مقاطعة سومي ونقاط انتشار للمسلحين في محيط مدينة أوديسا، وأربع نقاط مراقبة للطائرات بدون طيار”.

كما أوضح أنَّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 17 صاروخًا منها 15 صاروخًا “Vampire” تشيكية، وواحد “HIMARS” أميركي، وواحد “Grad”، إضافة إلى إسقاط 108 مسيرات أوكرانية على مختلف المحاور.

المصدر: روسيا اليوم