إعلام العدو: تم التعرف على مسلح قرب مستوطنة في الخليل ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار والطلب من المستوطنين حبس أنفسهم داخل المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 16 2024 - 14:02

إعلام العدو: تم التعرف على مسلح قرب مستوطنة في الخليل ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار والطلب من المستوطنين حبس أنفسهم داخل المنازل

منذ 29 mins 16 March، 2024
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