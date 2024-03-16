إعلام العدو: تم التعرف على مسلح قرب مستوطنة في الخليل ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار والطلب من المستوطنين حبس أنفسهم داخل المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2024 - 14:02
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إعلام العدو: تم التعرف على مسلح قرب مستوطنة في الخليل ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار والطلب من المستوطنين حبس أنفسهم داخل المنازل
منذ 29 mins
16 March، 2024
عاجل
الخليل
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