إعلام العدو : صافرات الإنذار تدوي في “ناحل عوز” واستهداف المستوطنة بالصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 16 2024 - 09:52

إعلام العدو : صافرات الإنذار تدوي في “ناحل عوز” واستهداف المستوطنة بالصواريخ

منذ 48 mins 16 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة