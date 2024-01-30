إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “ناحل عوز” بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2024 - 17:26

إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “ناحل عوز” بغلاف غزة

منذ 3 ساعة 30 January، 2024
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