العناوين:

صحيفة الأخبار

‫ – ردّ “رفع عتب” لبناني على الورقة الفرنسية

– عودة المفاوضات: المقاومة تثبّت شروطها

‫ – اتفاقان عسكريان “يقوننان” الابتزاز الأميركي

‫ – المحيط الهندي في دائرة النار: صنعاء تُطبق الحصار على العدو

– واشنطن – “تل أبيب”: “الإحباط” في ذروته

– مجازر الطحين تستحيل “روتينًا” أسبوعيًا

صحيفة البناء

– اليمن يضع معادلاته الجديدة قيد التنفيذ: أربع سفن ومدمّرة أميركية تحت النار

– حماس تقدّم مبادرة تفاوضيّة تلتزم شروطها السابقة مع جدولة زمنية وأعداد الأسرى

– واشنطن: المبادرة ضمن الإطار المقبول… ونتنياهو ينتقد… ويرسل وفده إلى الدوحة

صحيفة اللواء

– لبنان يُفاوض “لليوم التالي”: وقف الانتهاكات والعودة إلى الناقورة

– “الخماسية” لن تستأنف المساعي قبل اكتمال أجوبة الكتل.. وقائد فيلق القدس في بيروت لعدم توسيع الحرب

– “حماس” تنعش مفاوضات الهدنة.. وغالانت يتحدّث عن ثمن باهظ لاحتلال غزّة

صحيفة نداء الوطن

– الردّ الرسمي على الورقة الفرنسية: ثرثرة على ضفاف الليطاني

– الجيش يُفنّد الرسالة السورية: المراصد لبنانية لضبط الحدود

صحيفة الديار

– مفاوضات الهدنة جارية في القاهرة… ولا رديف عن حماس في القطاع

– مصدر في حزب الله لـ”لديار”: أهل الجنوب والمقاومة جسم واحد

صحيفة الجمهورية

– لبنان يردّ على المبادرات: القرار 1701

– باسيل: حتّى الصدام آخرته تفاهم

– ميناء غزّة في “اليوم التالي”؟

صحيفة النهار

– لبنان يلاقي فرنسا بالاستجابة للحلّ الديبلوماسي

– الكلية الحربية فصل جديد من خلاف سليم – عون

– الحكومة تُسقط قانون هيكلة المصارف: اقتراح لجنة لدرسه؟

– هل من الخطأ الدعوة إلى السلام في أوكرانيا؟

صحيفة الشرق

– “الخارجية” ردّت على الرسالة الفرنسية: لا رغبة بالحرب ولتطبيق الـقرار 1701

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

قال دبلوماسي غربي يواكب المفاوضات حول اتفاق في غزّة إنّ محور المقاومة يتحرّك كأوركسترا يقودها مايسترو محترف. فبعد إعلان السيد حسن نصر الله عن انسداد طريق التفاوض ودخول مرحلة عضّ الأصابع بيوم، أعلن السيد عبد الملك الحوثي نقلة نوعيّة في دور اليمن في حرب البحار وصولًا إلى المحيط الهندي، وبعد يوم أعلنت حركة حماس عن التقدّم بمبادرة تتضمن عمليًا جدولة زمنية لشروطها التفاوضيّة ذاتها، لكن بلغة مرنة. وجاءت الأجوبة على المبادرة إعلان توسيع صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض وإرساله إلى الدوحة رغم اعتبار المبادرة غير منطقية، بينما قالت واشنطن إنّ المبادرة تزيد الأمل بالتوصل إلى اتفاق… لهذا قيل إن العصا من الجنة.

كواليس

بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفرّد فقرات يومية خاصة لمتابعة الصراع السياسي الداخلي والتجاذب الأميركي الإسرائيلي. وانتقل المناخ من اعتبار حال الحرب تستدعي إقفال البحث السياسي إلى أنّ حال الحرب تستدعي مناقشة الخيارات المصيرية. وقال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنّ هذا لا يحدث إلا إذا كان هناك توجه معين من جهة نافذة قوية تملك ما يفرض الاستماع إليها تقف وراء هذا التحول، مرجّحًا أن يكون الجيش والمؤسسات الأمنية وراء هذا التوجّه في سياق منسق مع الأميركيين لتحفيز مسار الخروج من الحرب بثمن اسمه رأس نتنياهو بدلًا من رأس “إسرائيل”.

صحيفة اللواء

همس

سفيرة دولة غربية تصاب بنوبات غضب في معرض التعليق على القصف الإسرائيلي المتكرّر للمدنيين الآمنين لأخذ الحصص الغذائية؟!

غمز

بدأ التحضير لخطوات عملية على الصعيد المصرفي، سواء لجهة الدمج أو تصفية بعض المصارف الصغرى.

لغز

زودت دولة كبرى على خط المساندة بأسلحة صاروخية تمتلكها دول قليلة العدد من شأنه أن يغيّر مسار المواجهات الجارية في البحر!

صحيفة نداء الوطن

يتردّد أنّ مواصلة نائب شمالي مهاجمة وزير الداخلية بسام مولوي، تتّصل بموقف الأخير من الاستحقاق الرئاسي.

تواصل مرجع روحيّ مع دولة أوروبية تتابع الشأن اللبناني، فكان موقف الدولة بضرورة التروّي في هذه المرحلة لأنّ ما يطبخ للمنطقة ليس بسيطًا.

صحيفة الجمهورية

تنوي هيئة نقابية التحرّك قريبًا في الشارع على خلفية تجاهل تصحيح واقع نقدي ومالي يَطال شريحة كبيرة من اللبنانيين.

لم يصل النقاش بين مرجعَين ماليين حتّى الآن إلى توافق على رقم محدّد لرفع الظلم عن مئات الآلاف من اللبنانيين، على رغم نيّتهما الإيجابية.

أكد رئيس حزب بارز أنّه سيشارك في كلّ الجلسات الانتخابية ولن يساهم في تعطيل النصاب مهما كانت النتيجة.

المصدر: صحف