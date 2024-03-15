اشار المكتب الإعلامي ل حركة المقاومة الإسلامية – حماس في لبنان انه “طالعتنا قناة “LBCI” بتقرير تحت عنوان “حرب المجانين والمتطرفين”، فيه مقارنة عبثية وظالمة وغير معهودة بين حكومة الاحتلال الفاشية والمقاومين في قطاع غزة، ويحتوي على جملة من المغالطات التي تنافي الوقائع، وتتساوق ضمنياً مع جهود الاحتلال لتحميل المقاومين المسؤولية عن قتل الأطفال والنساء والإبادة عموماً”.

اشاف البيان “إن التقرير ربط بين ما يحدث حالياً من مجازر وما وقع من فعلٍ مقاوم في السابع من أكتوبر، وكأن القضية الفلسطينية وُلدت في ذلك اليوم، متجاهلاً تاريخ الاحتلال الطويل، وأن لكل احتلال مقاومة تعمل على طرده. كما تنكّر للأحداث السابقة، من استيطان في الضفة الغربية، وحصار غزة منذ 17 عاماً، واعتداءات على الأماكن الإسلامية والمسيحية في القدس، وتهديد دائم بالترانسفير. كما تعمّد التقرير تجاهل رؤية حماس التي نشرتها، وتحكي فيها ما جرى في السابع من أكتوبر”.

ورأى “إن الهدف من التقرير هو التحريض على المقاومة وقيادتها وتجريم عملها وأساليبها وأدواتها، ونعتبر أن اتهام حركة حماس التي تدافع عن شعبها ووطنها بأنها “تقتل المدنيين الإسرائيليين” هو تجني كبير على الشعب الفلسطيني ومقاومته وهو عبارة عن صك براءة للاحتلال الإسرائيلي المجرم وتبني كامل لرؤيته ومشروعه ومجازره، ونؤكد أن المقارنة بين المقاومة والاحتلال، أو بين قيادة المقاومة وقادة الاحتلال المجرمين هو انحياز بحد ذاته للاحتلال وترويج لمشروعه ووجوده والاستسلام والخنوع والتسليم له”.

وإذ عبّر المكتب عن الاستغراب “لمضمون التقرير وتوقيته”، دعا “قناة “LBCI” إلى الانحياز الكامل لصالح الضحية، كما فعلت منذ بداية العدوان”، مؤكدا ان “أن التساوق مع الاحتلال في المضامين، هو جريمة إضافية بحق الضحايا، وانسلاخ عن القيم الانسانية وتأييد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: بريد الموقع