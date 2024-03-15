خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: وجود المصلين وحرصهم على شد  ‫الرحال رسالة لمن يريد المساس بالأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 12:46

خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: وجود المصلين وحرصهم على شد  ‫الرحال رسالة لمن يريد المساس بالأقصى

منذ 13 mins 15 March، 2024
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