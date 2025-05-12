الشيخ صبري: للتصدي لمحاولات الصهاينة إدخال “قرابين” الى المسجد الاقصى

استنكر “خطيب المسجد الأقصى” الشيخ عكرمة صبري “محاولة يهود متطرفين إدخال قرابين إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك”، واكد أنه “عمل إستفزازي تجاوز الخطوط الحمراء”.

ونوه الشيخ صبري في حديث له الاثنين “بتصدي حراس المسجد والمرابطين لهذه المحاولة الدنيئة التي لا يقصد منها سوى استفزاز مشاعر المسلمين”، وأكد أن “المسجد للمسلمين فقط وأي إجراء يقوم به اليهود في الأقصى لفرض أمر واقع هو مرفوض وسيتم التصدي له بكل قوة”، ولفت الى ان “كل هذه الأعمال الإجرامية تصب في جعل الطموحات الإسرائيلية واقعاً، في السيطرة على المسجد الأقصى”.

وصباح الاثنين، تمكن حراس المسجد الأقصى من إحباط محاولة من مستوطنين صهاينة لتهريب خروف صغير إلى داخل المسجد، بهدف ذبحه في ساحاته.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام