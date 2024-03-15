العناوين:

صحيفة الأخبار

‫ – أميركا – “إسرائيل”: الفجوة تتعمّق

‫ – نيران صنعاء تبلغ سقطرى: رسالة صاروخية إلى واشنطن وأبو ظبي

‫ – بوحبيب “يثور” على ميقاتي: يستولي على صلاحيات مسيحية!

– أربعة شهداء “حصة” سورية من العدوان

صحيفة البناء

– أنصار الله يقلبون الطاولة: استهداف السفن المؤيّدة للكيان من المحيط الهنديّ

– سجال التجنيد يربك التحالفات الحكوميّة في الكيان وتجاذب بين غالانت ونتنياهو

– توتر بين الحزب الديمقراطي وحزب الليكود حول الدعوة للانتخابات المبكرة

صحيفة اللواء

– جبهة لبنان تستعدّ لتصعيد إقليمي لمنع اجتياح رفح

– المفتي وبخاري يؤكدان الحوار اللبناني لدفع مساعي الخماسية.. وتجاوز قطوع مع “اليونيفل” في برج البراجنة

– فوضى الكيان: عجز عسكري ورأس نتنياهو أولويّة للمخارج

صحيفة نداء الوطن

– “الخُماسية” تتحيّن الهدنة لإمرار الاستحقاق.. ودار الفتوى: مؤشرات إيجابية للانتخاب

– رفْع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 أو 20 مليون ليرة

صحيفة الديار

– “كابوس” نصر الله يشلّ المستوطنات… هل تعود معادلة “كاريش” مقابل “قانا”؟

– نفاق أميركي حول سلاح المقاومة… لا “خطوط حمراء” ولا ضمانات إيرانية!

– حراك لسفراء الخماسية الأسبوع المقبل: ملء للفراغ وحرق للأسماء الرئاسية

صحيفة الجمهورية

– حراك رئاسي مكثف الأسبوع المقبل

– الرئاسة والجنوب: مسار الحلول مسار طويل

– السباق يحتدم: حرب… لا حرب

صحيفة النهار

– تحرك “الخماسية” إلى اتساع نحو الخيار الثالث

– شور يفجّر جدلًا بدعوته نتنياهو إلى الاستقالة

– ورقتان مهمتان لم يستخدمهما ميقاتي والتيار العوني

– تقاطع مسيحي على الخيار الثالث.. ولكن ليس على الإسم

صحيفة الشرق

– “الخماسية” تزور عون وجعجع وجلسة قريبة للحكومة‏

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي إنّ إعلان قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي عن توسيع النطاق الجغرافي لاستهداف عبور السفن المؤيّدة لكيان الاحتلال لتشمل السفن العابرة من المحيط الهنديّ نحو رأس الرجاء الصالح تفاديًا لاستهدافها عند عبور مضيق باب المندب، يعني أنّ محور المقاومة بدأ مرحلة جديدة من المواجهة كان المتوقع أن يكون جيش الاحتلال مَن يبدأها سواء بالهجوم على رفح أو شنّ حرب على لبنان.

صحيفة اللواء

همس

يؤكد دبلوماسيون أنّ النقطة B1 في الناقورة ما تزال خارج إمكانية التفاهم لدى المعنيِّين بإظهار الحدود البرية المرسومة قبل قرن كامل.

غمز

جرت اتّصالات عاجلة لاحتواء قلق في الأوساط المختلفة على خلفية ظهور عسكري في حيّ حساس في العاصمة.

لغز

دأبت محطة عربية ناشطة على تخصيص مساحة واضحة لنقل خطب شخصية قوية داخل ساحات الإسناد.

صحيفة نداء الوطن

لوحظ أنّ وزارة السياحة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على إدراج بند البحث في التحقيق في ملابسات وظروف الحادث الذي حصل في التيليفريك، وذلك من باب “التمريك” على وزارة الطاقة التي أهملت الموضوع.

بدا لافتًا جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل كونه يتضمّن طلبات لكل من وزراء العدل، والشؤون الاجتماعية، والطاقة، والخارجية، والدفاع، لتصير الجلسة بمعظم بنودها لوزراء معتكفين.

لا يتردّد قياديون في حزب بارز في القول صراحة إنّ الرئاسة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزّة.

صحيفة الجمهورية

تجري اتصالات هادئة بين مرجع كبير وقطب سياسي بارز عبر مقرّبين منهما، ويُقال إنها قطعت شوطًا بعيدًا باتّجاه التفاهم على التعاون حول المرحلة المقبلة.

لوحظ أنّ موفدًا أجنبيًا زار لبنان أخيرًا تَعمّد الاجتماع بعدد من القيادات السياسية للتأكيد لبعض الجهات أنّ مهمته تتخطّى الإطار المحدود المُعلن لها في اتّجاه تحقيق صفقة شاملة.

يقول أحد الوزراء إنّ مشروع الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف خرجَ من الحكومة بالـ أب والـ أم، لقد تَنصّلَ الكلّ من ضلوعه فيه.

المصدر: صحف