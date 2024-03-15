أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة في بيان لها: “تلقت هيئة عمليات التجارة البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق”.

وأضافت: “تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة”.

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن “منع عبور السفن المرتبطة بكيان الاحتلال من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح”.

ومنذ تشرين الثاني الماضي، يواصل أنصار الله هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن التي تستهدف “السفن الإسرائيلية والمرتبطة بكيان الاحتلال أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.

المصدر: وكالة يونيوز