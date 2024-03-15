مستوطنون يهاجمون قرية كفر نعمة برام الله ويحرقون عددا من المركبات والمنشأت ويعتدون على مواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2024 - 02:02

مستوطنون يهاجمون قرية كفر نعمة برام الله ويحرقون عددا من المركبات والمنشأت ويعتدون على مواطنين

منذ 40 mins 15 March، 2024
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