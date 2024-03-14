العناوين:

صحيفة الأخبار

– ‫(السيد) نصر الله: ملتزمون إسناد غزّة مهما طال الوقت

– حماس: إطلاق الأسرى بعد وقف الحرب

– أميركا “تبدع”: قوات عربية إلى غزّة!

‫ – إيران – روسيا – الصين: “الحزام البحري” يتحدّى الهيمنة

صحيفة البناء

– السيد نصر الله: لن يغير هجوم رفح من هزيمة الكيان… والمقاومة في غزّة قادرة

– عشائر ووجهاء غزّة يؤيدون المقاومة ويتمسكون بـ”شروطها التفاوضية” لأي حل

– لن نصرخ في عضّ الأصابع وحماس تفاوض باسم المقاومة وبالنيابة عن المحور

صحيفة اللواء

– الاحتلال يُحمِّل برِّي وميقاتي مسؤولية دعم جبهة الجنوب

– الخماسية والاعتدال “تضامن وتكافل” لإجراء الانتخابات.. ونصر الله: لن نتراجع مهما طال الوقت

– خلافات “الكابينيت” تتفجّر: تربّص بين غانتس ونتنياهو والجيش يسخر من السياسيين

صحيفة الديار

– بيروت مقابل “تل أبيب” تمنع الحرب الشاملة… أين الرقابة على جنون الأسعار؟

– الحرب طويلة ونتنياهو يفتش عن نصر بأي ثمن وحماس: وقف النار أولًا

– مساع قطرية لترتيب حلول على خطى الرئاسة ووزير الدفاع وقائد الجيش

صحيفة الجمهورية

– تحذير من التصعيد المتدحرج

– قلق “حربي” و”كوما” رئاسية

– هل أضاعت واشنطن “المفتاح السرّي” لوقف “ممتد” للنار؟

صحيفة النهار

– “إسرائيل” أغارت على الأونروا في رفح وبطء المساعدات

– الخيانة العظمى في الشغور وملحقاته

– القضاء على “الأونروا” قضاء على حلم “دولة فلسطين”!

– قبرص تتحرّك مع تنسيق أوروبي لمواجهة الهجرة السورية

صحيفة الشرق

– على وقع ضربات المقاومة.. الاحتلال ينسحب من مدينة حمد ويقرّ بمقتل 591 عسكريًا منذ بداية طوفان الأقصى

الاسرار:

صحيفة البناء

خفايا

قال مرجع إقليمي إنّ المقاومة تجاوزت خلال الشهرين الماضيين الامتحان الذي ينتظر حكومة بنيامين نتنياهو وهو امتحان التماسك والإجماع المطلق وراء مفهوم موحّد بين الشعب وداخل المكوّنات السياسيّة لوظيفة التفاوض والاستعداد لخوض الحرب والصمود حتّى تحقيقه. وبالنسبة للجانب الفلسطيني بات محسومًا هذا الإجماع والتماسك وراء ربط أي حلّ بوقف الحرب والانسحاب وفكّ الحصار، بينما كلّ شيء في الكيان يقول إنّ عناد نتنياهو بالرفض يفقد كلّ يوم المزيد من مصادر التأييد الداخلي والخارجي بعدما فقد الإجماع واكتفى بالغالبية التي تتقلّص تدريجيًا.

كواليس

توقف مصدر دبلوماسيّ أمام قيام السيد حسن نصر الله بالنيابة عن محور المقاومة بإعلان أن حركة حماس تفاوض باسم فصائل المقاومة الفلسطينية وبالنيابة عن كلّ محور المقاومة، وقيامه بشرح الشروط التفاوضيّة التي تتمسّك بها حماس وتفسير سبب التمسك بها وإعلان تأييد هذا التمسك واستعداد محور المقاومة وجبهات الإسناد لتحمل كلّ التضحيات والتبعات والوقت اللازم حتّى يتمّ فرض هذه الشروط، معتبرًا أنّ الصورة على ضفة المقاومة في غزّة ومحور المقاومة صارت نهائيّة وأن السعي لحلّ بات أمامه طريق واحد هو الضغط على “إسرائيل” لقبول التفاوض حول هذه الشروط.

صحيفة اللواء

همس

نُقل عن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي أنّ الفجوة تجاه الوضع في المنطقة اتسعت بقوة إلى درجة الاختراق بين الاتحاد و”إسرائيل”.

غمز

لم يحدَّد بعد موعد لكتلة حزبية يمينية من قبل مرجع روحي، بانتظار إجراء مشاورات حول ذلك.

لغز

ضمِن مسؤول كبير عدم العودة إلى الإضراب لدى القطاع العام، في الأسابيع المقبلة، على خلفية سلسلة جديدة في أيار.

صحيفة الجمهورية

سيتمّ توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان ومنظمة دولية الأسبوع المقبل.

يُعدّ أحد الوزراء طعنًا لتقديمه إلى مجلس الشورى في مسألة حسّاسة.

مرجع قضائي يعمل على فتح ملف تصدير مواد بشهادات منشأ لبنانية وهي غير لبنانية.

المصدر: صحف