الطيران الحربي يشن احزمة نارية في منطقة الشيخ ناصر ومناطق شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 04:30

الطيران الحربي يشن احزمة نارية في منطقة الشيخ ناصر ومناطق شرق خانيونس

منذ 46 mins 14 March، 2024
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