عدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من شارع السكة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2024 - 04:30

عدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بالقرب من شارع السكة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 50 mins 14 March، 2024
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