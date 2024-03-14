هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق كيان الاحتلال، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك في إطار ردّها على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ “مجاهديها استهدفوا فجر اليوم الخميس الموافق 14 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب”.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في بيانها، استمرارها في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة للأهل في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

المصدر: وكالة يونيوز