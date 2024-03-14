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March 14 2024 - 02:54

العراق | المقاومة الاسلامية تستهدف بواسطة الطيران المسيّر قاعدة بالماخيم الجوية في عمق كيان الاحتلال

منذ 52 mins 14 March، 2024
المقاومة الاسلامية في العراق
العراق - عربي وإقليمي

هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق كيان الاحتلال، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك في إطار ردّها على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية، أنّ “مجاهديها استهدفوا فجر اليوم الخميس الموافق 14 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، قاعدة بالماخيم الجوية الصهيونية في عمق الكيان الغاصب”.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في بيانها، استمرارها في دكّ معاقل الأعداء ، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة للأهل في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل”.

المصدر: وكالة يونيوز

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