حركة حماس: ندعو جماهير شعبنا في كل مدن وقرى الضفة للانطلاق صوب  ‫المسجد الأقصى المبارك لكسر أغلال الاحتلال وحصاره – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 13:12

حركة حماس: ندعو جماهير شعبنا في كل مدن وقرى الضفة للانطلاق صوب  ‫المسجد الأقصى المبارك لكسر أغلال الاحتلال وحصاره

منذ 19 mins 13 March، 2024
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