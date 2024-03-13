مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدف اطراف علما الشعب – الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2024 - 11:10

مراسل المنار: غارة للطيران الحربي المعادي استهدف اطراف علما الشعب – الناقورة

منذ 35 mins 13 March، 2024
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