صليات صاروخية من لبنان.. اعلام العدو: إطلاق 100 صاروخ تجاه مرتفعات الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 09:22

صليات صاروخية من لبنان.. اعلام العدو: إطلاق 100 صاروخ تجاه مرتفعات الجولان

منذ 22 mins 12 March، 2024
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لبنان

افاد مراسل المنار عن اطلاق صليات صاروخية كبيرة متتالية بإتجاه الأراضي المحتلة صباح اليوم الثلاثاء وانطلاق صافرات الإنذار وتفعيل للقبة الحديدية في أجواء مرتفعات الجولان وإصبع الجليل ومستعمرات القطاع الشرقي. وافاد عن صلية صاروخية كبيرة جديدة انطلقت باتجاه الأراضي المحتلة.

وسائل إعلام العدو اعلنت لاحقا انه جرى إطلاق 100 صاروخ من جنوب لبنان تجاه مرتفعات الجولان على دفعتين.

مراسل المنار افاد عن قصف صهيوني استهدف أطراف بلدتي حولا و مركبا وشن الطيران الحربي المعادي غارة جوية على أطراف حولا لجهة وادي السلوقي وغارة على وادي برغز في قضاء حاصبيا.

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