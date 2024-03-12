استشهاد شاب من قرية كفيرت بجنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2024 - 02:52

استشهاد شاب من قرية كفيرت بجنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في طولكرم

منذ 2 ساعة 12 March، 2024
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