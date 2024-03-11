شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة بليدا الحدودية المتاخمة لفلسطين المحتلة، الشهداء على طريق القدس جعفر علي مرجي (رضوان)، وعلي جعفر مرجي (أبو جعفر)، وحسن جعفر مرجي (باقر)، وشهيدة الغدر الصهيوني أحلام حسن فقيه مرجي، وذلك بمسيرة حاشدة، شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بليدا بكل عزيمة وقوة وتحدٍ على مرأى عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهداء على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعوش التي لُفَّت بعلم حزب الله، لتؤدي بعد ذلك فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثامين الشهداء الأطهار بإمامة الشيخ عماد قاسم، قبل أن تنطلق مسيرة التشييع تجاه روضة الشهداء، ليواروا بعدها في الثرى إلى جانب المؤمنين والشهداء.

وتخللت المراسم التكريمية كلمة للنائب جشي قال فيها، من بلدة بليدا المقاومة وعلى مرمى حجر من الحدود مع فلسطين المحتلة، نقول للصهاينة، إنكم في العام 1993 شنّيتم حرباً على لبنان واعتديتم عليه بدعم من الأميركي والغربي، وكان نصيبكم الهزيمة، بعد أن بادرتم إلى طلب وقف إطلاق النار، وفي العام 1996 قررتم إنهاء المقاومة، وشنّ العدوان على لبنان لمدة 16 يوماً، واضطرت حكومة العدو أيضاً لطلب وقف إطلاق النار، وكان تفاهم نيسان الذي أسس للتحرير عام 2000، وفي العام 2006، قررتم سحق المقاومة، وطالعتنا وزيرة الخارجية الأميركية حينها بولادة مشروع شرق أوسط جديد، واضطرت حكومة العدو مجدداً لطلب وقف إطلاق النار بعد قتال دام 33 يوماً، ولم يحصد العدو إلاّ الخيبة والخسران والهزيمة، وذهب مشروع “كوندوليزا رايس” يومها أدراج الرياح.

وتساءل النائب جشي هل استطاع الصهاينة على مدى عقود أربعة أن ينهوا المقاومة، أم أن المقاومة حطمت كبرياءهم، وبدّدت أحلامهم، وأنهت أساطيرهم، من أسطورة إسرائيل الكبرى إلى أسطورة إسرائيل العظمى والجيش الذي لا يقهر وغيرها من التسميات.

وقال النائب جشي إن العدو الإسرائيلي اليوم يستجدي وقفاً لإطلاق النار عبر الوسيط الأميركي المخادع، وبالتالي فإننا نقول لهم، إن وقف إطلاق النار كلٌ لا يتجزأ، يبدأ بغزة أولاً وليس من لبنان.

وختم النائب جشي بالقول إننا نعاهد الشهداء ونقول لأهلنا وأحبتنا إننا ماضون على ما مضوا عليه، ولن نستكين ولن نهدأ ولن نتراجع ولن نكل أو نمل الحرب، حتى يمُن الله علينا بالنصر المؤزر الذي وعد به عباده المؤمنين.

المصدر: موقع المنار