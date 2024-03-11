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March 11 2024 - 15:42

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان

منذ 1 ساعة 11 March، 2024
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أظهرت صورة نشرها مركز الفلك الدولي هلال شهر رمضان 1445هـ، كما تم تصويره اليوم الاثنين من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الإمارات.

وبين المركز رصد بعد القمر عن الشمس بنسبة 13.0 درجة.

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وأعلن العديد من الدول ثبوت رؤية هلال شهر شعبان ليل الأحد، حيث أكدت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم الاثنين، الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

كما أشارت الإمارات وقطر، والكويت، ومصر، واليمن، بالإضافة إلى السودان، والعراق، وسوريا، فضلا عن لبنان، وفلسطين، إلى رؤية هلال رمضان، مؤكدة بداية الشهر الاثنين.

كذلك أعلنت ليبيا، والجزائر وتونس، وجيبوتي، أول أيام رمضان الاثنين.

المصدر: روسيا اليوم

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