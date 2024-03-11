تظاهر الأحد آلاف الهولنديين والناشطين من الجاليات العربية والمسلمة وسط العاصمة الهولندية أمستردام، تنديدا بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في افتتاح “المتحف الوطني للهولوكوست”.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا أيمن نجمة إن أعدادا غفيرة تتجاوز الآلاف تشارك في هذه المظاهرة، ويشكل اليهود والمؤسسات اليهودية ركيزة أساسية للمشاركين، بالإضافة إلى أبناء الجاليات العربية والمسلمة والهولنديين الذين يتضامنون مع الحق الفلسطيني.

وأضاف نجمة أن “حكومتنا الهولندية لم تكتف بالدعم وإرسال السلاح لهذا الكيان الغاشم، وإرسال المساعدات والدعم السياسي في أروقة المؤسسات الدولية، ولكنها اليوم تستقبل بحفاوة مجرم الحرب هنا، وسط العاصمة أمستردام”.

وأيمن نجمة هولندي من أصول فلسطينية ينحدر من بلدة صفورية، وانتخب مؤخرا رئيسا للجالية الفلسطينية في هولندا.

ولفت نجمة إلى أن الأحزاب في هولندا تنظر بعين الاهتمام لهذا الحراك الذي يمتد زمانيا ومكانيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وبدأنا نشعر في الفترة الأخيرة باختلاف الخطاب السياسي الهولندي، وهناك تغير كبير في الرأي العام لدى الهولنديين.

وأضاف “أننا اليوم نتحدث عن نسبة كبيرة تمثل ما يزيد على 70% من الشباب الهولندي الذين بدؤوا يهتمون بحقيقة ما يجري في فلسطين بعد أن كانوا مغيبين عن هذه القضية، لأن تأثير اللوبي الإعلامي الصهيوني في هولندا كبير ومهم”.

المصدر: وكالة يونيوز