واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها البطولية وتصديها للعدو في قطاع غزة دون ان يحقق اي انجاز عسكري وامني.

واعلنت عن كتائب القسام انه بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاشتباك مع قوة أخرى داخل نفق وتحقيق إصابات بعدد من جنودها إضافة إلى قتل جندي من سلاح الهندسة بطلق ناري في رأسه في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول القسامية جنوب حي تل الهوا بمدينة غزة.

سرايا القدس اعلنت اسقاط طائرة صهيونية من نوع “درون” يستخدمها العدو في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.

وسائل إعلام صهيونية اشارت انه تم الإعلان عن مقتل جندي صهيوني خلال المعارك جنوب قطاع غزة.

عملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على نقطة عسكرية تابعة لجيش العدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.