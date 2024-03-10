كتائب القسام: تم قتل جندي صهيوني من سلاح الهندسة بطلق  ‫ناري في رأسه في بني سهيلا شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 10 2024 - 12:04

كتائب القسام: تم قتل جندي صهيوني من سلاح الهندسة بطلق  ‫ناري في رأسه في بني سهيلا شرق خانيونس

منذ 22 mins 10 March، 2024
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