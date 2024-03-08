مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 23:02

مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 25 mins 8 March، 2024
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