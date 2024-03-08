تنقل الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني كميات هائلة وغير مسبوقة من الذخيرة والأسلحة بقطار جوي دون توقف، منذ بدء العدوان على غزة وجنوب لبنان قبل خمسة أشهر. وتنقل هذا الذخيرة والأسلحة الأميركية من قواعد عسكرية في الولايات المتحدة ومخازن أسلحة أميركية إستراتيجية في أنحاء العالم.

وذكرت صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”واشنطن بوست”، أن إدارة بايدن نقلت سرا أسلحة إلى الكيان العبري في أكثر من مئة صفقة، منذ بداية الحرب. وشملت هذه الشحنات عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم، عشرات آلاف أنظمة توجيه القنابل، صواريخ جو – أرض من طراز “هيلفايير”، طائرات مسيرة، ذخيرة لـ”القبة الحديدة” وأسلحة أخرى.

ووفقا لمواقع إلكترونية تراقب حركة الطائرات، فإنه “منذ بداية الحرب على غزة والقتال مقابل حزب الله، هبطت في إسرائيل 140 طائرة شحن كبيرة، بينها أكثر من 70 طائراة شحن من طراز C-17 العملاقة، وخاصة في قاعدة “نيفاطيم” الجوية في جنوب إسرائيل”. “كما نُقلت ذخائر بواسطة سفن”، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الجمعة.

المصدر: موقع عرب 48