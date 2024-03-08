كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية من 6 جنود بعد ايقاعها بكمين والاشتباك معها داخل شقة بمنطقة حمد شمال خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 14:14

كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية من 6 جنود بعد ايقاعها بكمين والاشتباك معها داخل شقة بمنطقة حمد شمال خانيونس

منذ 40 mins 8 March، 2024
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