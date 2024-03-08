كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية من 6 جنود بعد ايقاعها بكمين والاشتباك معها داخل شقة بمنطقة حمد شمال خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 14:14
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد على طريق القدس هادي محمود حجازي (حيدر) مواليد عام 2004 من بلدة بليدا الجنوبية
المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة عفدون ردا على اعتداءات العدو على قرى الجنوب وتحديدا الضهيرة ما أدى لاستشهاد مواطن
كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية من 6 جنود بعد ايقاعها بكمين والاشتباك معها داخل شقة بمنطقة حمد شمال خانيونس
منذ 40 mins
8 March، 2024
عاجل
خانيونس
غزة
منطقة حمد
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5 شهداء على الأقل جراء سقوط صناديق المساعدات الجوية على المواطنين قرب أبراج الفيروز غربي غزة
كتائب القسام توقع قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية وتشتبك معها وتجهز على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
مجاهدو القسام يسقطون قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش العدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
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