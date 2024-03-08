العناوين

صحيفة الأخبار

ـ نهاية مفاوضات القاهرة: المقاومة ترفض صفقة ملغومة

ـ مهمة هوكشتين مجمّدة وحزب الله يتجاهل تهديدات العدو

ـ صراع رئاسة البرلمان يتفاقم: تكتّل سنّي ضد الحلبوسي

ـ بكين ترسم سياستها الخارجية: لا تهاون مع تايوان… وللاعتراف بفلسطين

صحيفة البناء

ـ مفاوضات القاهرة: المقاومة تريد حلاً والأميركي والإسرائيلي يريدان شراء الوقت

ـ السيد عبد الملك الحوثي: المفاجآت الصادمة قادمة… ومقاومة حزب الله حمت الأمة

ـ جنبلاط: لا يستطيع الأميركي أن يفرض علينا المشيئة الإسرائيلية وتجاهل حقوقنا

صحيفة الجمهورية

ـ «الخماسية» تستعجل … انتخاب رئيس ـ لماذا بادر «الحزب» نحو عون؟

ـ صومٌ عن الأكل أو صومٌ عن القتل…؟

صحيفة اللواء

– مخاطر الحرب تلوح في رمضان.. و«الخماسية» تدعم مبادرة «الإعتدال»

– «حزب الله» لرأب الصدع مع عون.. وباسيل يهدِّد بالثورة.. والخلاف يتجدَّد بين سليم وقائد الجيش

– بايدن يواجه نتنياهو: سنمنع استخدام السالح الأميركي في الهجوم على رفح

– مفاوضات القاهرة تتوقف وميناء أميركي على ساحل غزة.. والرياض تحذر من تهويد القدس

صحيفة الديار

ـ واشنطن لمنع «اسرائيل» من «الخطيئة»… تعثر التفاوض هل يؤدي الى حرب شاملة؟

ـ حزب الله يشكك ويكتشف ثُغر العدو… نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية!

ـ ارتياح متبادل بعد لقاء الرابية… واجتماع «الخماسية» شكلي ولا جديد رئاسياً

صحيفة النهار

ـ الخماسية تؤيّد “الاعتدال”… و”الحزب” يلوّح باملرونة

ـ مفاوضات القاهرة إلى الإثنين وواشنطن تنشئ “ميناءً موقتًا” لغزة

الأسرار

صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر سياسية قريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر ان زيارة قيادة حزب الله للرئيس العماد ميشال عون خلقت مناخا ايجابيا أعاد الأجواء الودية بين جمهور الطرفين وخفف حدة التوتر في النقاشات الخلافية التي يعترف بها الطرفان ولا وهم بزوالها سريعا لكن الطبيعي هو التساؤل عن مبرر منح بعض المتطرفين فرصة التخريب على العلاقة بين الطرفين وعن كيفية الحفاظ على مناخ ايجابي في بيئة المستقبل والاشتراكي تجاه الحزب ودوره في الجنوب واستعصاء تحقيق ذلك بين بيئة التيار وبيئة الحزب فالحوار تعبير عن وجود مقاربات مختلفة لكنه تعبير عن احترام هذا الاختلاف على خلفية تقدير ما يمثله كل طرف للآخر وما يمثل وطنيا.

ـ كواليس

قالت مصادر متابعة لمفاوضات القاهرة حول الحرب في غزة وفرص التوصل الى اتفاق ان البحث يدور في حلقة مفرغة لأن المقاربتين بعيدتان جدا عن نقطة وسط فالاحتلال ومن خلفه الأميركي يريدان تهدئة شهر رمضان للتخلص من مخاطر اشتعال الشارع الاسلامي في عواصم العالم اذا استمرت الحرب في رمضان ويسعيان الى مقايضة الحصول على الأسرى بأثمان بخسة لا تناسب المقاومة وتضحيات شعبها مثل المساعدات وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين بينما المقاومة تريد نهاية الحرب وفك الحصار وتحرير جميع الأسرى وكل من الطرفين يعتقد بقدرته عل الصمود في الحرب أكثر من الطرف الآخر.

صحيفة الجمهورية

ـ لوحِظ استمرار حملة انتقاد من فريق سياسي على سياسة حليف سابق بعد ساعات من لقاءٍ مهم .

ـ قال سفير عربي بارز انّ سياسة تقطيع الوقت وعدم المبادرة إلى اتخاذ قرارات حاسمة هي جريمة حقيقية.

ـ أبدى مرجع حكومي سابق خشيته من عدم وجود معطيات جيوسياسية وقدرة داخلية على إنجاز استحقاق كبير في المدى المنظور.

صحيفة اللواء

ـ همس

بات بحكم المؤكد أن دولة كبرى، تتصرف على خلفية السيطرة الكاملة على الملاحة في مفاصل البحر المتوسط المرتبطة بتواجد لفصائل مؤثرة في «المحور»!

ـ غمز

فوجئ موظفون ومتقاعدون بتلاعب في البيانات المالية، التي تستخف بعقولهم، لجهة مواعيد التحويل الى المصارف، وقبض الرواتب ومعاشات التقاعد.

ـ لغز

خلافاً لما يطفو على السطح، فالاتصالات لم تنقطع بين مرجعية روحية مسيحية وحزب بارز.

صحيفة النهار

ـ بعدما تبين وجود عدد من الموقوفين في مراكز للمديرية العامة لأمن الدولة بشكل مخالف للقانون، ولحماية بعض المحظيين ومنهم اخيرا مستشار المدير العام، طلب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في كتاب الى اللواء انطوان صليبا نقل جميع الموقوفين من النظارات التابعة للمديرية وعددهم 69 موقوفًا الى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي.

ـ بعد نشره وثيقة عن تحويل ابنة مصرفي كبير الأموال الى الخارج، سارع أحد المواقع الى حذف الخبر سريعًا.

المصدر: صحف