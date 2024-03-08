قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2024 - 03:08
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عوريف جنوب نابلس
منذ 2 ساعة
8 March، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
نابلس
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