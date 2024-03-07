واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها البطولي لقوات الاحتلال الصهيوني في القطاع .

وافادت وسائل إعلام فلسطينية ان اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقعت اليوم في في منطقة جحر الديك.

سرايا القدس اعلنت ان مجاهديها استهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية وفجروا مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت فيه قوة صهيونية ما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح بمدينة حمد شمال غرب خانيونس بغزة.

سرايا القدس اعلنت ايضا ان مجاهديها نفذوا كمينا هندسيا برتل من الآليات العسكرية الصهيونية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون. وقصفت السرايا بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون.

وكانت اوقعت كتائب القسام قوة صهيونية مكونة من أكثر من 20 جندياً في كمين محكم وفجرت بها عدداً من العبوات الناسفة المضادة للأفراد في أحد الشقق في مدينة حمد واوقعت جميع أفرادها بين قتيل وجريح يوم أمس الأربعاء.

وعرضت سرايا القدس مشاهد جديدة من استهداف وتفجير آليات للعدو الصهيوني في حي الزيتون بالعبوات وقذائف الـ RPG شرق مدينة غزة شمال القطاع.