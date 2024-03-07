أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “حزب الله يعمل على خطين متوازيين على خط خدمة الناس وتقديم كل ما يمكن تقديمه للتخفيف من معاناتهم خصوصا في ظل الحصار الاميركي المفروض والضائقة المعيشية والاقتصادية والمالية، وعلى خط المقاومة ومواجهة العدو الصهيوني الذي يستهدف بلدنا واهلنا وكوادرنا وقرانا”.

وشدد خلال رعايته اطلاق حملة الخير– ثقافة التي تنظمها جمعية “امداد الإمام الخميني” في شهر رمضان على ان” المقاومة الاسلامية في لبنان ستواصل حضورها في الميدان، ولا يمكن أن يردعها شيء عن الرد بقوة وحزم على كل الاستهدافات والاعتداءات الصهيونية والقيام بما يجب لحماية أهلنا وقرانا ولبنان وردع العدو”، مؤكدًا أنه “كما انتصرنا في كل المواجهات السابقة، سننتصر في هذه المواجهة، ونحن واثقون بوعد الله تعالى بالنصر”.