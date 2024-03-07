في اطار مقاومة الاحتلال ونصرة لأهل قطاع غزة، تواصل المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها البطولية على كيان الاحتلال، حيث استهدفت بواسطة الطيران المسيّر مطار كريات شمونة.

في ما يلي نص بيان المقاومة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء .

(وما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ٢٥ – شعبان – ١٤٤٥ هـ

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه المقاومة بياناً أوضحت فيه أن عملياتها تأتي في سياق “تحرير العراق من الإحتلال الأمريكي، ودعم فلسطين في معركتها المقدسة”.

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ }

صدق الله العلي العظيم

إن المقاومة الإسلامية في العراق قد أخذت على عاتقها تحقيق هدفين؛

الأول: تحرير العراق من الإحتلال الأمريكي.

الثاني: دعم فلسطين في معركتها المقدسة.

لذا فإن عملياتنا ضد مستعمرات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة ستستمر حتى اعلان الهدنة في غزة وإلتزام الكيان الغاصب بها ، وسيبقى أبطال المقاومة الإسلامية في جهوزية تامة حينها ، فإن عاد الكيان الصهيوني الى إجرامه عدنا ، وعاد الله معنا.

والله وليُّ المؤمنين

المقاومة الإسلامية في العراق

الاربعاء – ٢٥ – شعبان – ١٤٤٥ هـ

يُذكر أن استهداف المقاومة العراقية مطار كريات شمونة سبقه استهداف بالطيران المسير لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بالأراضي المحتلة.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ)

ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لاهلنا في غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 – 3 – 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الثلاثاء ٢٤ – شعبان – ١٤٤٥ هـ

المصدر: موقع المنار