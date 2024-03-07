العناوين

صحيفة الأخبار

‫ – أزمة النازحين من الجنوب: لا حضور للدولة… والـ NGOs لا تعترف بالحرب!

– مفاوضات القاهرة: لا بوادر انفراج

‫ – أوروبا تعمّم التهويل الإسرائيلي: 15 آذار آخر مهلة للمسعى الدبلوماسي

‫ – التعميم 166 لن يطبّق قريبًا

– الحرب في الجنوب و”حرب بيروت” سببان لإرجاء الانتخابات البلدية؟

صحيفة البناء

– البحر الأحمر يشتعل مع صواريخ أنصار الله… وفقدان بحارة… وقصف أميركي

– حماس: لا تعامل مع أي مبادرة لا تتضمن وقف الحرب والانسحاب وفكّ الحصار

– ارتباك أميركي إسرائيلي أمام استعصاء التفاوض واقتراب رمضان ولا خطة!

صحيفة اللواء

– لبنان ينتظر ما سمعه هوكشتاين في “إسرائيل” حول التهدئة

– مواجهة بالبيانات بين مجلس المطارنة والمجلس الشيعي.. ووفد حزب الله إلى الرابية

– ضغط أميركي دولي لقرار بوقف النار يمنع انهيار مفاوضات القاهرة

صحيفة الديار

– الرئاسة على “الرف” و”حراك الاعتدال” بين دعم المطارنة ورفض 8 آذار

– هوكشتاين كرّر المطالبة بانضمام واشنطن إلى “ثلاثية الناقورة”

– المقاومة تهاجم جويًا وأرضيًا… وحماس: اتّفاق وقف النار يشمل لبنان

صحيفة الجمهورية

– الحلّ الجنوبي: إنضاجه لم يكتمل

– المطارنة الموارنة: “أبعدوا الحرب عنا”

– رهان أميركي غير مضمون

صحيفة النهار

– هدنة غزّة في طريق مسدود.. وصاروخ حوثي أوقع قتلى على سفينة

– تفكيك “الأونروا” ليس مستجدًا.. خطوة متهورة

– الثمن “المحدود” جنوبًا بمساندة غزّة

– “الاعتدال” أنهت جولتها الأولى وستكون لها جولة ثانية

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

قالت مصادر متابعة للأمن السيبراني إنّ كمية ضخمة بملايين الرسائل يتمّ توزيعها من مواقع ذات إمكانيات هائلة تضم تقارير ومقالات منسوبة لأسماء لها مصداقية في بيئة المقاومة تتحدّث عن حرب طاحنة مثبلة مرّة، وعن قرب التوصل إلى اتفاق مرة أخرى. وقالت إن المضمون المختلف للرسالتين يخدم وظيفة واحدة وهي خلق مناخات محبطة للروح القتالية، إما تحت تأثير فوبيا الحرب المقبلة والخشية من مفاعيلها أو من خلال الشعور بلا جدوى القتال، طالما أن الحرب انتهت أو تكاد.

كواليس

تساءل المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين عن الحال على جبهة الجنوب إذا تم التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزّة دون وقف إطلاق نار نهائيّ، وعن إمكانية أن يرافق الهدنة بحث بالترتيبات على جبهة الحدود الجنوبية للبنان في هذه الحالة، فسمع أن حال الجبهة اللبنانية ينطبق عليه حال جبهة غزّة حيث الوقف المؤقت في غزّة يعني وقفًا مؤقتًا في لبنان. والوقف النهائيّ للحرب يعني المثل، والبحث بترتيبات ما بعد وقف النار والانسحاب من غزّة يفتح الباب لترتيبات ما بعد وقف النار على حدود لبنان.

صحيفة اللواء

همس

سُجّلت في دوائر “قصر بسترس” أجواء استياء من استبعاد وزير معني من اللقاءات مع موفدين أميركيين وبريطانيين.

غمز

فُهم أن شخصيات مسيحية تجاهر في العلن بمواقف، وفي المجالس المغلقة بعكسها تمامًا.

لغز

أثبتت المواجهة لصدّ قوة تسلّل معادية في الوديان بين عيتا الشعب ويارين ان “قوة الرضوان” هي المقصودة بعملية الإبعاد في المفاوضات التي يمكن أن تبدأ!

صحيفة نداء الوطن

شوهد مرشح غير معلن لرئاسة الجمهورية في جلسة طويلة مع السفير الفرنسي في أحد مطاعم العاصمة.

تبيّن أنّ السفارة الأميركية هي من اختارت أسماء النواب المعارضين الذين التقوا عاموس هوكشتاين، وقد عرضت عليهم لقاءه في السفارة إلا أنّ النواب فضّلوا حصوله في البرلمان.

ينقل بعض من يلتقي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عنه اعتقاده أنّ الأزمة الرئاسية معقّدة جدًا، ولا حلّ لها في المدى المنظور.

صحيفة الجمهورية

أكّد مرجع مالي أنّه سيغطي الزيادات المالية التي أُقرّت من حساب خاص وليس من أموال المودعين.

قال مرجع حكومي سابق إنّ اتفاقًا بين دولة عظمى ودولة إقليمية وحده دون سواه يفتح الطريق الرئاسي.

نقل زوار عن مرجع مسؤول ارتياحه إلى نتيجة زيارة موفد غربي في ملفين حساسين.

المصدر: صحف