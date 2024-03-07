قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 00:42

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية

منذ 22 mins 7 March، 2024
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