استشهاد الجريح محمد محمود عيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس قبل يومين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2024 - 00:42

استشهاد الجريح محمد محمود عيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس قبل يومين

منذ 23 mins 7 March، 2024
أخبار موقع المنار
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