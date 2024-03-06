أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الاربعاء ان “قواتها البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة أمريكية في خليج عدن”. وذكرت ان “الاستهداف تمّ بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ما أدى إلى نشوب حريق في السفينة”.

واوضحت القوات المسلحة اليمنية ان “عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية”، واضافت “نجدد التنبيه لكافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى”.

واكدت القوات المسلحة اليمنية “عملياتنا في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وتابعت “مستمرون في تنفيذ واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وهذا بيان القوات المسلحة اليمنية:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ قَـٰتِلُوا۟ ٱلَّذِینَ یَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡیَجِدُوا۟ فِیكُمۡ غِلۡظَةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( TRUE CONFIDENCE ) الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها.

وقدْ جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ رفضِ طاقمِ السفينةِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنية.

وعليه، تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تنبيهَها إلى كافةِ السُّفُنِ بالتجاوبِ مع نداءاتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ، وعلى كافةِ طواقمِ السُّفُنِ المستهدفةِ سرعةَ مغادرتِها بعدَ الإصابةِ الأولى.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وأنَّ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ لن تتوقفَ إلا عندَ توقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 25 شعبان 1445للهجرة

الموافق للـ6 من مارس 2024م

المصدر: موقع المنار