العناوين

صحيفة الأخبار

– هوكشتاين أبقى مساعده في بيروت: لبنان يريد “ورقة مقنعة” لما بعد الهدنة

– المقاومة تكثّف عملياتها وتردّ على استهداف المدنيين

– حزب الله: لسنا أقرب إلى الحرب الشاملة

– أربع عمليات بحرية جديدة: صنعاء توسّع دائرة النار

– مفاوضات القاهرة: نُذُر انهيار

– انقلاب ولَّد ثورة

صحيفة البناء

– غارة على حولا تسقط 3 شهداء… والمقاومة تقصف الجليل بـ 70 صاروخًا

– الحرب تدخل شهرها السادس دون أفق نهاية قريبة… والتفاوض يراوح مكانه

– تحريك الرئاسة والملف الحدودي لا يستند إلى معطيات… والحركة بلا بركة

صحيفة اللواء

– “ضربات قاتلة” في الجنوب على مسامع هوكشتاين مع تهديدات غالانت

– ميقاتي يكشف عن آلية للقرار 1701 ويطالب بمحاكمة باسيل.. وحزب الله يتمسك بفرنجية ويقرُّ بتعليق التفاهم مع التيار

– تمديد مفاوضات القاهرة بطلب أميركي.. وبايدن يريد هدنة حالًا!

صحيفة الديار

– حزب الله استغرب كلام هوكشتاين ومصدر بارز يوضح: التفسير فُهم خطأ

– لا سلّة ولا ورقة مكتوبة بل بحث في آلية تنفيذ الأفكار

– الموفد الأميركي يسأل المعارضين: لماذا رفض الحوار؟

صحيفة الجمهورية

– هوكشتاين يعمل لحلّ متكامل

– ما هي حقيقة مهمّة هوكشتاين؟

– نتنياهو أقوى من بايدن

صحيفة النهار

– تصعيد عنيف للمواجهات… تحت أنظار هوكشتاين

– بايدن: من الخطير جدًّا عدم وقف النار في غزّة بحلول رمضان

– الأهمية التي أُعطيت لمروحة لقاءات هوكشتاين

– أبعاد الرسائل “المرنة” لحزب الله إلى الداخل وبعض الخارج

الأسرار

صحيفة البناء

خفايا

تؤكد مصادر سياسية لبنانية أنّ المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين تحدّث بلغة الواثق عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة في غزّة في شهر رمضان حتّى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى قبل ذلك، ولو بصيغة هدنة إنسانية، معتبرًا أنّ الأولوية تبقى لوقف نار خلال شهر رمضان يترافق مع إدخال مساعدات إنسانية يمكن أن تفتح الباب لإنجاح التفاوض حول التبادل إذا تعذّر الجمع بين الأمرين. وتضيف المصادر أنّه سمع من المسؤولين اللبنانيين استعدادًا للبحث بمقترحاته حول الترتيبات الخاصة بالتهدئة في جنوب لبنان عند حدوث ذلك.

كواليس

تنقل مصادر إعلامية أميركية عن عضو مجلس الحرب بيني غانتس أنه فوجئ بأنّ الموقف الأميركي لا يزال يفضل حكومة برئاسة نتنياهو يخرج منها اليمين ممثلًا بوزيري الأمن الداخلي والمالية وينضم إليها فريق المعارضة بزعامة يائير لبيد على الدعوات للانتخابات المبكرة التي تدعو إليها قوى المعارضة بتشكيلاتها المختلفة، وأن ما يريده الأميركيون هو إدارة باردة للحرب طالما يصعب التوصل إلى اتفاق لإنهائها لا تدفع فيه “إسرائيل” كلفة عالية. وهذا يستدعي التفكير بصيغ تضمن تبادل الأسرى أو أغلبيتّهم، ولو بكلفة عالية.

صحيفة اللواء

همس

تمكَّن “لوبي لبناني” في الولايات المتحدة من إقناع نافذين في الإدارة بالانفتاح على الفريق المسيحي، وهذا ما عبَّرت عنه زيارة هوكشتاين، لأغراض انتخابية.

غمز

عاد النشاط إلى قطاعات تيار سياسي، تمهيدًا لمرحلة جديدة قيد التحضير لاستئناف العمل في كلّ القطاعات.

لغز

يواجه المكلفون صعوبات وتعقيدات لدى تخليص تكاليف الضريبة والقيمة المضافة ومعاملات أخرى في دوائر المالية بالعاصمة تحديدًا!

صحيفة الجمهورية

أبلغت مرجعية سياسية إلى جهات معنية أنّ الانتخابات الرئاسية لن تتم سوى بالتآم 86 نائبًا.

قال مرجع حكومي أمام أحد الوزراء إنّ الاستحقاق الرئاسي مؤجّل إلى أمد غير معروف.

تبيّن أنّ لقاءات عُقدت بين موفد أجنبي وبعض الجهات السياسية جاءت بناء على طلبها وليس بمبادرة من هذا الموفد.

صحيفة النهار

نُقل عن مسؤول في “التيار الوطني الحر” أنّ عدم لقاء هوكشتاين ممثلين للتيار وأيضًا وزيري الدفاع والخارجية القريبين منه يأتي في سلسلة محاصرة الوطني الحر واستكمالًا للعقوبات التي فرضت على رئيسه نتيجة مواقفه السياسية.

عُلم أنّ أحزابًا وقوى سياسية لم تبادر إلى توجيه دعوات للإفطار، ربطًا بالوضع في الجنوب ولأكثر من اعتبار أمني وسياسي في هذه المرحلة.

أقدمت أكثر من دولة خليجية على خطوات تقضي بعدم تحديد مواعيد لمرجعيات وزعامات وقيادات لبنانية، إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

المصدر: صحف