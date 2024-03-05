مستشفى الرسول الاعظم دان الهجوم على مركز الدفاع المدني للهيئة الصحية في العديسة: هذا الوجه الحقيقي للعدو الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2024 - 12:32

مستشفى الرسول الاعظم دان الهجوم على مركز الدفاع المدني للهيئة الصحية في العديسة: هذا الوجه الحقيقي للعدو الغاصب

منذ 31 mins 5 March، 2024
مستشفى الرسول
لبنان

دانت ادارة مستشفى الرسول الاعظم (ص) في بيان “بشدة العمل الاجرامي والهجوم العدواني من قبل الكيان الغاصب على مركز الدفاع المدني للهيئة االصحية في بلدة العديسة ، والذي اسفر عن استشهاد ثلاثة من المسعفين المتطوعين، وتدمير هذا المركز الانساني” .

اضاف البيان: “ان استمرار الاعمال العدوانية تجاه المنظمات الانسانية والمنشآت الطبية، ما هو الا تعبير عن الوجه الحقيقي لهذا العدو الغاصب، والذي لا يعير اي اهتمام للمبادئ الانسانية ولا للقوانين الدولية التي تحمي عمل المؤسسات الانسانية في كل الظروف” .

وجددت ادارة المستشفى “تأكيدها وجوب دعم وحماية المسعفين والاطقم الطبية كافة، من اجل القيام بواجباتها الانسانية” ، كما تقدمت “بأحر التعازي واصدقها لأهالي الشهداء وادارة الدفاع المدني في الهيئة الصحية وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

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