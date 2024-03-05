دانت ادارة مستشفى الرسول الاعظم (ص) في بيان “بشدة العمل الاجرامي والهجوم العدواني من قبل الكيان الغاصب على مركز الدفاع المدني للهيئة االصحية في بلدة العديسة ، والذي اسفر عن استشهاد ثلاثة من المسعفين المتطوعين، وتدمير هذا المركز الانساني” .

اضاف البيان: “ان استمرار الاعمال العدوانية تجاه المنظمات الانسانية والمنشآت الطبية، ما هو الا تعبير عن الوجه الحقيقي لهذا العدو الغاصب، والذي لا يعير اي اهتمام للمبادئ الانسانية ولا للقوانين الدولية التي تحمي عمل المؤسسات الانسانية في كل الظروف” .

وجددت ادارة المستشفى “تأكيدها وجوب دعم وحماية المسعفين والاطقم الطبية كافة، من اجل القيام بواجباتها الانسانية” ، كما تقدمت “بأحر التعازي واصدقها لأهالي الشهداء وادارة الدفاع المدني في الهيئة الصحية وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.