دشنت ألبانيا قاعدة جوية جُدّدت وحُدّثت، بتمويل من حلف شمال الاطلسيّ، في سياق تعزيز نفوذه، بعد أكثر من عامين على الغزو الروسيّ لأوكرانيا.

وستشكل هذه المنشأة قاعدة جوية تكتيكية لحلف شمال الأطلسيّ وقد شيدت لتحلّ محل قاعدة قديمة، بُنيت في خمسينات القرن الفائت، بدعم من الاتحاد السوفياتيّ، قرب “مدينة ستالين” التي استعادت اسمها السابق كوتشوفا، بعد 33 عامًا من سقوط النظام الشيوعيّ.

وحضر رئيس الوزراء الالبانيّ ايدي راما حفل التدشين، مشددًا على أهمية هذه القاعدة، التي تتجاوز حدود ألبانيا، في الظرف الجيوسياسيّ الراهن.

وأعلن راما أنها تشكل عنصر أمن إضافيًا لمنطقة غرب البلقان، غير البعيدة، قائلًا “كما نعلم، من التهديد ومن الطموحات الإمبريالية الجديدة لروسيا الاتحادية”.

وخلال الاحتفال، حلقت أربع مقاتلات للاطلسي فوق القاعدة بعد اقلاعها من قاعدة أفيانو في ايطاليا قبل ان تهبط على مدرج المنشأة الجديدة البالغ طوله كيلومترين.

كذلك، حلقت فوق المنطقة مروحيتان للجيش الألباني من طراز “بلاك هوك” ومسيرة “بيرقدار تي بي2” ابتاعتها تيرانا أخيرا.

وحضر الحفل وزير الدفاع الايطالي غويدو كروسيتو وممثلون لحلف الاطلسي، إضافة الى دبلوماسيين اتراك واميركيين وايطاليين.

وقال ممثل الحلف الجنرال خوان بابلو سانشيز دي لارا إن “تدشين قاعدة كوتشوفا الجوية يثبت التزام الحلف القوي في هذه المنطقة”.

واعتبر وزير الدفاع الالباني نيكو بيليش أن “صور الحرب التي تشنها روسيا في اوكرانيا نسفت فكرة أن الأمن في عصرنا لا يمكن المساس به”.

وقال: “علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن انفسنا (بالاعتماد) على معادلة رابحة وحيدة: توحيد قوانا الدفاعية وقدراتنا”.

مسيرات “بيرقدار تي بي 2” التركية تدخل الخدمة بالجيش الألباني

دخلت مُسيرات “بيرقدار تي بي 2” المسلحة، تركية الصنع، الخدمة لدى الجيش الألباني عبر مراسم رسمية، الاثنين.

وحضر المراسم المدير العام لشركة بايكار التركية المصنعة للمسيرات، خلوق بيرقدار.

ولفت بيرقدار في منشور عبر منصة “إكس” إلى افتتاح أول قاعدة جوية تكتيكية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألبانيا، ودخول مسيرات “بيرقدار تي بي 2” مخزون الجيش الألباني تزامنا مع ذلك.

وأكد بيرقدار أن افتتاح قاعدة “كوتشوفا” الجوية هو “بداية حقبة جديدة لأمن البلقان وأوروبا”.

وأضاف أنه “مع هذا الحفل، دخلت مسيرات بيرقدار تي بي 2 إلى مخزون الجيش الألباني”.

وأشار إلى إجراء مسيرات “بيرقدار تي بي 2” أولى طلعاتها في سماء ألبانيا اليوم، في ظل قيادة رئيس وزرائها إيدي راما، والتعاون القوي لوزير الدفاع نيكو بيليشي.

المصدر: تي ار تي عربي + وكالة يونيوز